Глава комитета НАТО Бауэр: Запад не остановит поставки оружия Украине зимой

Западные страны планируют осуществлять поставки оружия Украине даже в зимний период. Об этом заявил руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

На встрече начальников Генштабов НАТО в Эстонии он отметил, что холодный сезон никак не повлияет на поддержку Киева со стороны Запада. По его словам, Североатлантический альянс будет оказывать помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) на всём протяжении конфликта.

"Зима уже близко, однако мы продолжим помогать украинской стороне", — сказал Бауэр.

Кроме того, он подчеркнул: главная цель НАТО — защитить граждан тех стран, которые входят в состав военного блока.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Запад поставлять Киеву ещё больше оружия для "увеличения потенциала возможностей" солдат ВСУ. При этом он добавил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время.