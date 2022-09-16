Столтенберг призывает поставлять Киеву ещё больше вооружения

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны продолжать поставки вооружения Киеву для того, чтобы увеличить потенциал военных возможностей украинских боевиков.

По словам генсека, спецоперация на Украине ещё будет длиться продолжительное время, поэтому Киеву нужны различные виды вооружения и снаряжения.

Напомним, по итогам саммита НАТО, состоявшегося на авиабазе "Рамштайн" в Германии, было решено продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь как государству, которое "защищается".