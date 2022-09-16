Путин: Турция будет платить за четверть поставок газа из РФ в рублях

По словам российского президента Владимира Путина, за четверть поставок газа, который идёт из РФ в Турцию, последняя будет платить рублями.

Российский лидер подчеркнул, что Анкара является надёжным посредником по транзиту российского газа в ЕС.

"Без всяких сбоев по турецкому потоку идут поставки в Европу", — сказал по этому поводу Путин.

Помимо этого Путин пообещал, что Россия увеличит поставки в Турцию и по другим направлениям.