В Евросоюзе призвали пересмотреть политику в отношении РФ

Главы министерств по европейским делам Польши, Франции и Германии выступили с предложением пересмотреть политику в отношении России, по-новому определив её основные аспекты.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном МИД ФРГ 16 сентября.

Также главы ведомств напомнили о важности восстановления Украины, в плане чего необходимо выработать стратегический подход, в котором примут участие международные партнёры.