Главы министерств по европейским делам Польши, Франции и Германии выступили с предложением пересмотреть политику в отношении России, по-новому определив её основные аспекты.
Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном МИД ФРГ 16 сентября.
Также главы ведомств напомнили о важности восстановления Украины, в плане чего необходимо выработать стратегический подход, в котором примут участие международные партнёры.
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Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.