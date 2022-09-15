Украина ждёт голубое топливо из США: виртуальный реверс

В то время, как Россия перенаправляет газ из "Северного потока" в Азию, США обязуется поставить на Украину 2 млрд кубометров газа с помощью виртуального реверса в период с октября по апрель, сообщает EADaily.

На Украине отсутствуют свободные мощности терминалов СПГ, поэтому принято решение доставлять газ по газопроводу через транзитные государства.

"Ведём переговоры с северными странами, в том числе с Норвегией, о предоставлении физических объемов для Украины", — объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.