Неменский: Польша готовится "урвать кусок победы" Украины и Запада над Россией

Эксперт РИСИ Олег Неменский оценил в разговоре с Pravda.Ru заявления польского президента Анджея Дуды, который призвал потребовать репарации от России за Вторую мировую войну.

"На фоне событий в Харьковской области Варшава надеется, что Москва проиграет в конфликте на Украине. Польша хочет урвать кусок победы Киева и Запада над Россией", — сказал специалист.

По его словам, власти республики понимают, что сейчас они от РФ ничего не получат. Но в случае "окончательного исторического поражения Москвы" Варшава попытается заставить Россию выплатить компенсацию, отметил политолог.

"Тогда надо будет участвовать в разграблении того, что осталось от нашей страны. К этому готовятся польские чиновники", — заключил собеседник издания.

Ранее Дуда сообщил, что российские власти обязаны возместить Варшаве нанесённый во время Второй мировой войны ущерб.

"Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым нам не стоит этого добиваться", — подчеркнул президент, слова которого приводит Wprost.