Польский президент: необходимо требовать репараций от РФ за Вторую мировую войну

Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава должна заставить Москву передать республике деньги за нанесённый во время Второй мировой войны ущерб. Об этом написали в Wprost.

Ранее польские чиновники выступили с аналогичным призывом по отношению к Германии.