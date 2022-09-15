Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что Варшава должна заставить Москву передать республике деньги за нанесённый во время Второй мировой войны ущерб. Об этом написали в Wprost.
Ранее польские чиновники выступили с аналогичным призывом по отношению к Германии.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.