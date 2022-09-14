Дания заявила о намерении открыть свой центр подготовки военных ВСУ

Ещё одна страна Европы решила внести свой вклад в подготовку украинских военных. Дания заявила о желании открыть свой центр обучения ВСУ.

"Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военных", — цитирует "Военное обозрение" слова министра обороны Дании Мортена Бёдскова.

По данным издания, обучение разминированию станет одним из направлений. Украина выразила согласие на прозвучавшее предложение. Глава оборонного ведомства страны Алексей Резников поблагодарил коллегу за "решительную солидарность и поддержку".

Пока остаётся неизвестным, кто именно и в какие сроки будет проводить обучение военнослужащих украинской армии.