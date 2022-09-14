Парламент Турции: Анкара готова ответить на агрессию со стороны Греции

Власти Турции готовы ответить на любые агрессивные заявления и провокации со стороны Греции. Об этом заявил спикер парламента страны Мустафа Шентоп.

По его словам, Анкара рассматривает политику руководства Греции как угрозу национальной безопасности страны. Он призвал Афины прекратить милитаризацию островов, расположенных рядом с Турцией.

"Анкара в силах ответить на любые вызовы, у неё есть все возможности", — приводит комментарий Шентопа Anadolu.