WSJ: жителям Нидерландов посоветовали мыться не дольше пяти минут

Голландцев призвали не расходовать большое количество горячей воды и мыться в душе не дольше пяти минут. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей правительства Нидерландов.

По информации издания, энергетические резервы страны находятся в плачевном состоянии. Как сообщили в правительстве, если голландцы привыкнут к быстрому принятию душа, то смогут экономить по 130 евро каждый месяц.

WSJ подчёркивает: жителям некоторых регионов Нидерландов выдают таймеры, чтобы они могли засекать время, проведённое в ванной комнате. В статье сказано, что ситуация ухудшится, если РФ прекратит сотрудничество с Евросоюзом в сфере энергетики.