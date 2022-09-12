Голландцев призвали не расходовать большое количество горячей воды и мыться в душе не дольше пяти минут. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей правительства Нидерландов.
По информации издания, энергетические резервы страны находятся в плачевном состоянии. Как сообщили в правительстве, если голландцы привыкнут к быстрому принятию душа, то смогут экономить по 130 евро каждый месяц.
WSJ подчёркивает: жителям некоторых регионов Нидерландов выдают таймеры, чтобы они могли засекать время, проведённое в ванной комнате. В статье сказано, что ситуация ухудшится, если РФ прекратит сотрудничество с Евросоюзом в сфере энергетики.
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