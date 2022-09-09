Операция Украины на Запорожской атомной электростанции провалилась, сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с англоязычной редакцией RT.
По словам Риттера, визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС обернулся не в пользу Украины.
"Похоже, что Украина планировала использовать назначенных ООН международных ядерных экспертов в качестве инструмента шантажа — схема провалилась", — отметил ветеран разведки США.
В конце августа, когда делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла в Киев, украинские войска попытались захватить атомный объект, однако российская армия сорвала этот диверсионный рейд. В итоге план Украины по захвату ЗАЭС провалился.
По мнению Риттера, Гросси убедился, что станцию обстреливает украинская, а не российская армия. Более того, гендиректор МАГАТЭ понял, что Киев использует Агентство, как инструмент в политическом противостоянии с РФ.
Ветеран разведки считает, что визит Гросси на ЗАЭС нанёс серьёзный ущерб политическому рейтингу Украины в глазах её западных кураторов. Пока Россия не отбросит украинские войска на расстояние, откуда артиллерия не сможет достать атомную станцию, ВСУ продолжат атаковать ядерный объект, угрожая миру глобальной катастрофой, подчеркнул Риттер.
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