Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов

Члены Европейской комиссии, киевские власти и эксперты Всемирного банка рассказали, сколько денег необходимо, чтобы восстановить Украину. Как написали на официальном сайте ЕК, для этого нужно 349 миллиардов долларов.

"Предположительно, цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку боевые действия пока не закончились", — подчеркнули западные чиновники.