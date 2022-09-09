Члены Европейской комиссии, киевские власти и эксперты Всемирного банка рассказали, сколько денег необходимо, чтобы восстановить Украину. Как написали на официальном сайте ЕК, для этого нужно 349 миллиардов долларов.
"Предположительно, цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку боевые действия пока не закончились", — подчеркнули западные чиновники.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.