Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк оценил предложение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу возможности посредничества по украинскому вопросу.
Подоляк назвал предложение Берлускони странным, отметив, что посредники должны обладать доверием, значимостью и авторитетом, которых у бывшего итальянского премьера и экс-канцлера ФРГ нет. При помощи Украины Берлускони и Меркель хотят напомнить о себе в своих государствах, добавил Подоляк.
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