По словам военного эксперта Константина Сивкова, российским военным удаётся успешно ликвидировать американские гаубицы М-777, из которых производится запуск сверхточных снарядов Excalibur.
Ранее СМИ сообщали, что США пообещали передать Украине свои "самые точные" снаряды Excalibur, оснащённые системой GPS-наведения. Уточняется, что этот шаг обойдётся американцам в 92 миллиона долларов.
Сивков напомнил, что никакая из существующих систем ПВО — ни российская, ни иностранная, — не может перехватывать снаряды Excalibur.
Однако эксперт добавил, что хоть против Excalibur ВС РФ бессильны, ничто не мешает им уничтожать пусковые установки, из которых осуществляется их запуск.
"Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением — наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки — гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают", — рассказал Сивков в интервью с изданием ВЗГЛЯД.
Эксперт напомнил, что российские военные обладают отечественным аналогом Excalibur. Речь идёт о корректируемом артиллерийском снаряде "Краснополь", который так же точен, как и американский, и проигрывает ему лишь в дальности - с его помощью поражается цель в 25 км, тогда как Excalibur настигнет её и в 70 км.
"Так что мы можем смело сказать: "Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет", — заключил Сивков.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.