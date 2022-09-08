АР: сенаторы призвали Байдена вспомнить о США на фоне помощи Киву в $47 млрд

Республиканцы призвали президента США Джо Байдена не забывать о внутренних проблемах в стране на фоне помощи Киеву. Так, по словам сенатора Митча Макконнелла, к примеру, в штате Кентукки бушует непогода и есть много пострадавших.

Ранее лидер нации запросил у конгрессменов более 47 миллиардов долларов в качестве экстренного финансирования Киева. Так, в пакет помощи предложили включить деньги на:

борьбу с коронавирусом,

борьбу с оспой обезьян,

стихийными бедствиями.

При этом не уточняется, будет ли с этих денег закуплено оружие, пишет Associated Press.

"Помощь Украине, очевидно, является приоритетом", — заявил Макконнелл.

Но политик уточнил, что есть потребность и в другом финансировании, к примеру, помощь пострадавшим в штате Кентукки, где непогода разрушила дома и нанесла ущерб инфраструктуре.