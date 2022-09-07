Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (МИД ДНР) Наталья Никонорова призвала создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ.
Никонорова в ходе брифинга призвала граждан Харьковской, Запорожской, Херсонской областей создать структуры, которые будит фиксировать преступления украинских боевиков. Она отметила, что МИД ДНР готов посодействовать в этом вопросе и оказать поддержку.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.