МИД ДНР призвал создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (МИД ДНР) Наталья Никонорова призвала создавать структуры для фиксации преступлений ВСУ.

Никонорова в ходе брифинга призвала граждан Харьковской, Запорожской, Херсонской областей создать структуры, которые будит фиксировать преступления украинских боевиков. Она отметила, что МИД ДНР готов посодействовать в этом вопросе и оказать поддержку.