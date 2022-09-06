Офис Борреля "спрятал" стенограмму его слов о "фашистской" России

Российское внешнеполитическое ведомство направил в офис главы европейской дипломатии Жозепа Борреля запрос стенограммы его выступления, в котором он мог назвать Россию "фашистской". Но текст пока не предоставляют.

Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

Накануне во время дискуссии на межпарламентской конференции в Праге Жозеп Боррель произнёс фразу об отсутствии "конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим". Про крайней мере, так она звучала в переводе с испанского на английский.

Позднее пресс-секретарь Боррель Петер Стано заявил, что про "фашистскую Россию" его начальник ничего не говорил. А главный европейский дипломат всего лишь сделал отсылку к выступлению одного из депутатов Европарламента.

Комментируя эту историю, Сергей Лавров отметил, что "офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе". И сообщил о запросе стенограммы его выступления на испанском языке. Однако "нам её не дают", цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, у России возникнут большие вопросы, как вести дела с Евросоюзом, если слова Борреля о "фашистской России" подтвердятся. Кроме того, отметил глава российского МИДа, в Москве хотели бы знать, какую линию будет проводить новый постпред ЕС на фоне заявлений Борреля о России.

Ранее стало известно, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост в "плановом порядке". В ближайшее время его заменит бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг.