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Главный евродипломат назвал Россию "фашистским государством"

Мир

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в понедельник на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, заявил, что Россия является "фашистским государством и фашистским режимом". Однако позднее его пресс-секретарь Петер Стано заявил, что Боррель такого не говорил. Так что же он говорил, а чего не говорил?

Главный евродипломат назвал Россию "фашистским государством"

Сразу надо сказать, в выступлении Борреля было высказывание про "фашистские" Россию и "режим". Главный евродипломат спустя два часа дискуссии перешел с английского на родной испанский. Но его речь по-прежнему переводилась на английский. При этом звук голоса Борреля был отключён, слышно было только переводчика-синхрониста.

И в переводе с испанского на английский высказывание Борреля звучало так: "Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС".

Впоследствии сказанное Боррелем прокомментировал его пресс-секретарь Петер Стано. Который свёл заявление своего начальника к трудностям перевода. По словам Петера Стано, глава внешнеполитической службы ЕС про "фашистскую" Россию не говорил. Он сообщил, что Боррель "всего лишь" сделал отсылку к выступлению одного из евродепутатов. И на самом деле, фраза Борреля начиналась со слов "как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель (ЕС) состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим" и так далее.

В общем, речь главного евродипломата неправильно перевели и не так его поняли. Хотя, вообще говоря, можно ли считать объяснение пресс-секретаря Борреля удовлетворительным? И если уж на то пошло, обязательно ли было главному евродипломату дословно цитировать депутата?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Жозепа Борреля. По его словам, Боррель "полностью себя обнуляет как дипломат".

"Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер", — подчеркнул Дмитрий Песков.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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