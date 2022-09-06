Украина пообещала Европе помочь справиться с энергетическим кризисом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна способна увеличить экспорт электроэнергии в Европу, если киевскому режиму удастся сохранить Запорожскую АЭС под контролем.

"Мы можем поддерживать Европу посредством экспорта нашей электроэнергии, в случае если мы сохраним Запорожскую АЭС", — пояснил он в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что Украина — хороший партнёр, а потому поддержит европейские страны во время энергетического кризиса.