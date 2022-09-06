Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна способна увеличить экспорт электроэнергии в Европу, если киевскому режиму удастся сохранить Запорожскую АЭС под контролем.
"Мы можем поддерживать Европу посредством экспорта нашей электроэнергии, в случае если мы сохраним Запорожскую АЭС", — пояснил он в интервью агентству Bloomberg.
Он отметил, что Украина — хороший партнёр, а потому поддержит европейские страны во время энергетического кризиса.
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