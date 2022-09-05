Daily Express: Путин может воспользоваться "брешью в броне" Великобритании

Генерал Ричард Даннат отметил, что с первого дня работы на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс столкнётся с множеством проблем и задач, которые будет необходимо решить. Страна оказалась в катастрофическом положении: экономический кризис, увеличение стоимости жизни и беспрецедентный рост инфляции. Более того, в этих условиях Лондону приходится оказывать помощь Украине, отметил Даннат. По его мнению, это сама главная задача нового премьер-министра.

Британский генерал убеждён, что экономический кризис в европейский странах напрямую зависит от ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин может нанести удар по уязвимым местам Лондона, если Трасс не наладит сотрудничество с союзниками, заявил он.

"Всё, что происходит на поле боя, в каком-то смысле вторично по отношению к тому, что происходит на экономическом фронте. И здесь Лиз Трасс нужно очень много работать, особенно с европейскими коллегами, чтобы убедиться, что в броне нет бреши, которую мог бы использовать Путин", — предупредил генерал в интервью Daily Express.