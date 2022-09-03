Пронько: в Великобритании начался "трэш" из-за роста цен на электричество

Экономист Юрий Пронько заявил, что в Великобритании начался настоящий "трэш" после того, как цена на электричество увеличилась в два раза.

Из-за политики Лондона в первую очередь страдают местные жители. Британцам могут запретить готовить еду до восьми часов вечера, а рестораны будут вынуждены закрываться уже в девять вечера. Более того, пользоваться стиральными и посудомоечными машинами разрешено только в определённое время для экономии электроэнергии.

"Кто там по Западу сохнет?" — поинтересовался экономический обозреватель "Царьграда" в своём Telegram-канале.