Экономист Юрий Пронько заявил, что в Великобритании начался настоящий "трэш" после того, как цена на электричество увеличилась в два раза.
Из-за политики Лондона в первую очередь страдают местные жители. Британцам могут запретить готовить еду до восьми часов вечера, а рестораны будут вынуждены закрываться уже в девять вечера. Более того, пользоваться стиральными и посудомоечными машинами разрешено только в определённое время для экономии электроэнергии.
"Кто там по Западу сохнет?" — поинтересовался экономический обозреватель "Царьграда" в своём Telegram-канале.
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