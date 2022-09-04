Куюмджиев: болгары погрязнут в кредитах за газ из-за глупого отношения к РФ

Из-за ярого антироссийского курса правительства Болгарии, этой зимой простые граждане погрязнут в кредитах из-за неподъёмных цен на топливо, заявил бывший заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев.

Как подчеркнул политик, из-за введённых санкций против России страны закупают газ в разы дороже у "перекупщиков", но по факту, топливо так и осталось российским.

"Это самая большая глупость, которую можно было сделать — покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошёл с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ, — заявил Куюмджиев в эфире Bulgaria ON AIR. — Зимой цена на природный газ будет неподъёмной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты — единственное спасение".

Политик подчеркнул, что кроме прочего, Болгария осталась без альтернативного поставщика голубого топлива, а все убеждения США и ЕС в том, что Европа может обойтись без России в этом вопросе.