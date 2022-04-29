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Автор Ольга Лебедева

Dir.bg: Болгарию ждут хаос и разорение без российского газа

Экономика

Болгарский бизнес хочет, чтобы София "дала возможность возобновить переговоры с” Газпромом" после того, как были прекращены поставки газа в страну, заявила вице-премьер Болгарии и министр экономики Корнелия Нинова.

Dir.bg: Болгарию ждут хаос и разорение без российского газа
  • Напомним, Болгария зависит от России почти на 90% своего газа, ещё 10% ей поставляет Азербайджан.

По словам чиновницы, без российского газа они будут вынуждены останавливать свои предприятия, из-за чего многие разоряться, а в стране наступит хаос, ведь цены на всё взлетят.

Портал Dir.bg опросил экспертов, которые в один голос подтвердили прогнозы бизнесменов.

"Наступит хаос. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 млрд куб м. газа, восполнить их невозможно, потому что большая часть болгарской индустрии переведена на газ, поскольку это был самый дешёвый источник энергии", — сказал экс-заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев.

Первым, с большой долей вероятности, рухнет хлебопекарный бизнес. Следом "сдуются" — поставщики тепла — топить дома и соцобъекты будет нечем. Далее, как домино, "посыпятся" и другие отрасли промышленности, поскольку природный газ для них — незаменимый источник энергии.

"Мы будем терпеть, но экономика, как будет держаться? Сколько будет сокращаться? Какие цены будут платить люди? Проще говоря — будем живы, здоровы, но в бедных", — сказал изданию Валентин Николов, экс-генеральный директор компании БЕХ.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ болгария
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