Sohu: Китай удивил РФ в ООН, неожиданно встав на сторону США

Китайские аналитики Sohu заявили, что Китай удивил РФ в ООН, неожиданно встав на сторону США.

Мнение Москвы и Пекина не совпали при согласовании документа во время десятой конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Китайские аналитики считают, что это один из самых любопытных моментов конференции.

"Из-за разногласий между участниками конференции им так и не удалось согласовать итоговый документ. Россия выступила против, предложенных формулировок", — отмечают авторы Sohu.

Аналитики отметили, что Москва и Вашингтон традиционно оказались по разные стороны. США настаивали принять новый договор, а Россия отказывалась принять итоговый текст. Представители КНР решили поддержать сторону США и проголосовали за принятие итогового документа. Таким образом, Пекин встал на сторону Вашингтона, чем немало удивил мировое сообщество.

Аналитики Sohu полагают, что ни о какой ссоре между Москвой и Пекином не может быть и речи. Страны ведут независимую политику и имеют собственные взгляды на события в мире, которые довольно часто совпадают.