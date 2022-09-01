МИД КНР: Китай ценит взгляд России на провокации США в Тайваньском проливе

Пекин высоко ценит позицию Москвы в отношении провокационных действий США в Тайваньском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Раннее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проход американских кораблей через Тайваньский является очередной провокацией, которая направлена на сдерживание Пекина. По её словам, США пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Китай высоко ценит позицию российской стороны. Более 170 стран мира заявили о своей приверженности принципу "одного Китая" и поддержали Китай в вопросе защиты его собственного суверенитета и территориальной целостности", - цитирует заявление китайского дипломата РИА Новости.