NI: бомбардировщик B-2 США стал практически неуязвим для российской ПВО

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit стал практически неуязвим для российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет издание The National Interest.

Авторы статьи заявляют, что Военно-воздушные силы (ВВС) США в последние годы добились прогресса в обновлении B-2 Spirit, добавив так называемую систему управления обороны.

Эксперты пояснили, что новые сенсоры могут обнаруживать ПВО противника и уклоняться от неё.

"Это особенно важно, поскольку новое поколение российских средств ПВО может отслеживать самолёты-невидимки", — подчёркивает издание.

Ранее американские эксперты заявили, что у России появился уникальный истребитель, не имеющий аналогов в мире.