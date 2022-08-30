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NI: бомбардировщик B-2 США стал практически неуязвим для российской ПВО

Мир

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit стал практически неуязвим для российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет издание The National Interest.

Авторы статьи заявляют, что Военно-воздушные силы (ВВС) США в последние годы добились прогресса в обновлении B-2 Spirit, добавив так называемую систему управления обороны.

Эксперты пояснили, что новые сенсоры могут обнаруживать ПВО противника и уклоняться от неё.

"Это особенно важно, поскольку новое поколение российских средств ПВО может отслеживать самолёты-невидимки", — подчёркивает издание.

Ранее американские эксперты заявили, что у России появился уникальный истребитель, не имеющий аналогов в мире.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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