Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit стал практически неуязвим для российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет издание The National Interest.
Авторы статьи заявляют, что Военно-воздушные силы (ВВС) США в последние годы добились прогресса в обновлении B-2 Spirit, добавив так называемую систему управления обороны.
Эксперты пояснили, что новые сенсоры могут обнаруживать ПВО противника и уклоняться от неё.
"Это особенно важно, поскольку новое поколение российских средств ПВО может отслеживать самолёты-невидимки", — подчёркивает издание.
Ранее американские эксперты заявили, что у России появился уникальный истребитель, не имеющий аналогов в мире.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.