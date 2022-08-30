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Лукашенко объявил, что "наелся" президентства. Что бы это значило?

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за кресло и "наелся" президентства. Как можно трактовать это высказывание?

Лукашенко объявил, что "наелся" президентства. Что бы это значило?

Во вторник президент Белоруссии провёл совещание, в ходе которого рассматривались два законопроекта — "О гражданском обществе" и "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений".

По словам Лукашенко, в решении вопросов, связанных с законопроектами, необходимо учитывать то, что происходит в стране.

"Надо исходить из наших реалий. И формировать эти направления партийного строительства, гражданского общества исходя из наших реалий. Не надо ничего выдумывать, не надо далеко бежать на перспективу, далеко забегать вперед. Потому что не знаем, что будет завтра, не знаем, какой будет мир", — цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, когда обсуждались поправки в Конституцию страны, власти Белоруссии обещали принять законы о гражданском обществе и политических партиях. И теперь пришло время эти обещания выполнять.

Обновлённая конституция Белоруссии вступила в силу 15 марта этого года после того, как на референдуме в феврале этого года 82,86 процентов участников голосования поддержали изменения в основной закон. Документ, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

В конституции также появился раздел о Всебелорусском народном собрании, которое становится высшим представительным органом народовластия.

В ходе сегодняшнего совещания Александр Лукашенко затронул тему своего пребывания на посту главы государства. По его словам, за кресло он не держится.

"Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже "наелся" президентства вот так", — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, у него "совсем нет проблемы" сохранить власть. А вот чиновников, принимавших участие в совещании этот вопрос, по словам Лукашенко, наоборот, должен волновать.

В общем, нынешнее высказывание Александра Лукашенко о том, что "наелся" президентства, не стоит толковать так, будто грядут перемены. Тем более, что он и ранее говорил о том, что за кресло не держится.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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