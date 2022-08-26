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Лукашенко: Макрон и Шольц ничего не понимающие в политике пацаны

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона "пацанами", которые используют переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради собственного пиара.

Лукашенко: Макрон и Шольц ничего не понимающие в политике пацаны

"Шольц — это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", — заявил Лукашенко, комментируя заявления канцлера о содержании проведенного разговора с российским президентом.

По словам белорусского президента, подобные разговоры между лидерами двух государств носят абсолютно закрытый характера.

О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее", — цитирует Александра Лукашенко РИА "Новости".

Лукашенко также напомнил, что некоторое время назад и президент Франции Эммануэль Макрон "пиарился перед журналистами" разговором с Путиным.

"Это пацаньё, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", — сказал Лукашенко.

Стоит отметить, что эти оценки президента Белоруссии перекликаются с мнением бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Ранее она сказала, что называет западных политиков "тинейджерами".

"К западу от Вены часто коллеги из ЕС, я их называю "тинейджерами", постоянно взволнованные, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели", — отметила Кнайсль.

А спустя пару дней она опубликовала в Twitter изображение на основе картины Владимира Серова "Ходоки у Ленина", где Владимир Ленин заменен президентом России Владимиром Путиным. По её словам, изображение иллюстрирует визит делегации дипломатов Евросоюза к Владимиру Путину в 2023 году.

На картине Владимира Серова "Ходоки у Ленина" изображены три крестьянина, которые пришли к Владимиру Ленину в Смольный.

"Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС",- гласит подпись к картинке, опубликованной Карин Кнайсль. "И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров",- написала по-русски экс-глава МИД Австрии.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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