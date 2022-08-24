Белоруссия и Россия выполнят больше половины союзных программ в 2022 году. Согласно информации, уже более 40 процентов из намеченных планов между государствами исполнены.
"По программам: у нас около 40% уже есть. В этом году, может быть, и будет больше половины", — заявили в посольстве республики в Москве ТАСС.
Как подчеркнули в белорусском представительстве, после решения ключевых вопросов, работа про союзным программа начнёт набирать темп.
В сентябре прошлого года года на переговорах в Москве президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ, которые помогут в работе по интеграции государств.
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