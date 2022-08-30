Tagesspiegel: США и ЕС испугались усиления военного сотрудничества РФ и Китая

США и Европейский союз обеспокоены растущим военным сотрудничеством РФ и КНР на фоне готовящихся учений "Восток — 2022", пишет Der Tagesspiegel.

По информации издания, укрепление партнёрства между Пекином и Москвой — вызов для текущего мирового порядка. Политолог Елена Легарада отметила в интервью газете, что Китай и РФ, усилив позиции на международной арене, способны распространить новые идеи глобального устройства.

"Российско-китайский союз станет геостратегическим вызовом", — добавила представитель Европейского совета по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

Кроме того, в материале сказано, что во главе сегодняшнего миропорядка стоят США, однако вскоре ситуация может измениться. Как пояснил военный эксперт Вольфганг Рихтер, КНР и РФ не пытаются сформировать свой военный альянс, но у них есть общая цель — ослабить Штаты и заменить их доминирование многополярным миром.