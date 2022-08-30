США и Европейский союз обеспокоены растущим военным сотрудничеством РФ и КНР на фоне готовящихся учений "Восток — 2022", пишет Der Tagesspiegel.
По информации издания, укрепление партнёрства между Пекином и Москвой — вызов для текущего мирового порядка. Политолог Елена Легарада отметила в интервью газете, что Китай и РФ, усилив позиции на международной арене, способны распространить новые идеи глобального устройства.
"Российско-китайский союз станет геостратегическим вызовом", — добавила представитель Европейского совета по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.
Кроме того, в материале сказано, что во главе сегодняшнего миропорядка стоят США, однако вскоре ситуация может измениться. Как пояснил военный эксперт Вольфганг Рихтер, КНР и РФ не пытаются сформировать свой военный альянс, но у них есть общая цель — ослабить Штаты и заменить их доминирование многополярным миром.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.