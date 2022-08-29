The Hill: США начали войну с РФ после выступления Путина в Мюнхене в 2007 году

Аналитики The Hill заявили, что США начали войну с Россией после выступления Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году.

Американские аналитики Дэвид Лингельбах и Валентина Родригес Гуэрра в своей статье постарались объяснить, с чего началось противостояние России и США. По их мнению, отношения между странами начали обостряться уже давно. Однако в последние месяцы Россия и Америка фактически подошли к военному противостоянию друг с другом, уверены Лингельбах и Гуэрра.

Авторы статьи заявляют, что США и их союзники уже давно ведут необъявленную войну против России. По их мнению, это началось в 2007 году, после того, как Путин на Мюнхенской конференции по безопасности произнёс свою знаменитую речь. Президент РФ публично раскритиковал однополярную систему мировой политики, которую проповедуют Штаты.

"Соединенные Штаты и страны НАТО ведут необъявленную войну с Россией", — уверены Лингельбах и Гуэрра.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине отношения РФ и США ещё сильнее ухудшились. Авторы статьи заявляют, что сейчас Америка пытается всеми возможными способами причинить вред как России, так и её лидеру Владимиру Путину. ЕС ввели санкции, которые должны были ухудшить экономическое состояние страны. Однако они возымели противоположенный эффект.

"Тем не менее, Владимир Путин, похоже, остаётся очень популярным. Инициативы, направленные на то, чтобы причинить ему вред, по-видимому, не возымели особого эффекта", — уверены аналитики из США.

Лингельбах и Гуэрра пришли к выводу, что антироссийские санкции — это плохой инструмент для влияния на Москву. Вашингтон хотел ухудшить отношения между гражданами и правительством РФ внутри страны и тем самым вызвать протесты и бунты. Однако санкции, напротив, привели к росту патриотических настроений в стране, подытожили аналитики.