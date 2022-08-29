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Генерал Лебедев оценил опасность единой системы ПВО в ЕС: мы опережаем Запад

Мир

Генерал-лейтенант Виктор Лебедев в разговоре с Pravda.Ru оценил потенциальную опасность единой системы ПВО в Европе, создать которую намерен канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими странами ЕС.

Генерал Лебедев оценил опасность единой системы ПВО в ЕС: мы опережаем Запад

По словам эксперта, единая система ПВО в Европе — дело серьёзное, но для её создания потребуется не один месяц и даже не один год. К тому же генерал призвал не забывать, что российские системы ПВО в любом случае намного сильнее и лучше западных.

"Единая система ПВО в Европе — это, конечно, серьезно. Но, во-первых, это не так просто делается. Во-вторых, наши системы противовоздушной обороны на три шага опережают западные. Наши системы, начиная с советского времени, значительно лучше западных образцов. Поэтому будет у них система ПВО — будет, но это делается не за один месяц и даже не за один год. Несколько лет необходимо для того, чтобы это воплотить, создать единую систему противовоздушной обороны", — сказал Лебедев.

Что касается опасности, которую несёт для России эта единая европейская система ПВО — это, по мнению аналитика, второй вопрос. Опасность грозит России, если ей придётся воевать с НАТО. А чтобы никакой опасности для РФ в этом плане не было, России нужно максимально восстанавливать её военно-воздушные силы.

"Нам нужно восстанавливать вооруженные силы до той степени, когда они будут способны воевать с любым геополитическим противником, в том числе с блоком НАТО. Вот тогда никакой опасности для нас не будет. Они тогда и войны ни в коем случае не начнут", — резюмировал Лебедев.

29 августа Шольц анонсировал планы создать единую систему ПВО в ЕС, которая будет стоять на страже безопасности всей Европы.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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