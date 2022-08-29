The Independent: каждый четвёртый британец откажется от отопления зимой

Многие жители Великобритании планируют отказаться от отопления в холодный сезон, сообщает The Independent, ссылаясь на опрос.

По информации издания, каждый четвёртый британец столкнулся с серьёзным подорожанием коммунальных услуг. В статье сказано, что это послужило главной причиной отказа от использования электроэнергии зимой.