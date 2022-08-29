Многие жители Великобритании планируют отказаться от отопления в холодный сезон, сообщает The Independent, ссылаясь на опрос.
По информации издания, каждый четвёртый британец столкнулся с серьёзным подорожанием коммунальных услуг. В статье сказано, что это послужило главной причиной отказа от использования электроэнергии зимой.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.