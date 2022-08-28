Китайский военный аналитик Ду Вэньлун полагает, что главное столкновение России и Запада произойдёт в окружающих её водах. Поэтому Москва уделяет особое внимание своим северным границам и наращивает силы в Арктике, считает эксперт.
"Если российские возможности ядерного удара с моря, воздуха и земли будут полностью объединены, этого будет достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар по противнику", — заявил Ду Вэньлун в издании Tencent.
Эксперт заявил, что Россия проявляет такой интерес именно к арктическому региону по двум причинам: ценные ресурсы и выгодное стратегическое положение, которое можно использовать в противостоянии и США.
"Если Россия нанесёт удар по материковой части США с арктической позиции, вероятность перехвата ракет американскими системами ПВО снизится из-за малой дальности полёта", — объяснил военный аналитик.
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