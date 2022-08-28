Арестович заявил, что Латвия будет воевать с Россией

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Латвия будет воевать с Россией. Такой прогноз он сделал в интервью порталу sargs.lv.

"Латвия должна наконец понять — война обязательно будет!" — высказался он.

Однако Арестович тут же расшифровал своё шокирующее заявление, объяснив, что именно он имел в виду.

"Самые грубые ошибки в политике, государственном управлении, а также в военной составляющей совершаются исходя из того, что "войны точно не будет". Вместо этого надо руководствоваться установкой на то, что "война обязательно будет". Это лучший способ гарантировать, что война не придёт к вам".

Он считает, что здесь не является исключением и Украина, которая также полагала, что "такого просто не может быть", однако ошиблась.