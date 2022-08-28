Times: Британия может перестать поддерживать Киев уже к концу года

Британия не сможет финансово поддерживать Киев уже к концу текущего года. Такую точку зрения высказали журналисты издания Times, ссылаясь на представителей британского Минобороны.

"В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова… что финансовый вклад Соединенного Королевства в боевые действия Украины иссякнет к концу года", — сказано в статье.

Таким образом, перед новым премьер-министром Британии будет непростое решение: продолжать ли поддерживать Киев, тратя на это "миллиарды фунтов стерлингов", или же переориентировать денежные вливания на решение внутренних проблем страны, которая находится в кризисе.

Авторы издания полагают, что британцы уже "на собственной шкуре" почувствовали, чем им приходится жертвовать ради Украины. В качестве иллюстрации к этому в статье приводится мнение рядовой британки, которая, с одной стороны, не возражает против помощи Украине, а с другой с ужасом ждёт ухудшения условий своей жизни из-за растущих цен на газ.

"Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев", — сказала жительница Великобритании, слова которой приводит газета.