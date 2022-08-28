Глава ВГА Балицкий: власти Запорожья готовы к любому развитию событий на АЭС

Администрация Запорожья предприняла все необходимые меры для защиты гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации на атомной станции.

"Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по ЗАЭС", — сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий.

Он добавил, что если продолжающиеся обстрелы украинских боевиков приведут к аварии, то местные жители будут эвакуированы на безопасное расстояние по разработанному плану.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил европейские страны, что если киевский режим не прекратит атаки на Запорожскую АЭС, государства-члены Евросоюза уже вскоре могут столкнуться с дефицитом электроэнергии.