Администрация Запорожья предприняла все необходимые меры для защиты гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации на атомной станции.
"Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по ЗАЭС", — сообщил глава ВГА региона Евгений Балицкий.
Он добавил, что если продолжающиеся обстрелы украинских боевиков приведут к аварии, то местные жители будут эвакуированы на безопасное расстояние по разработанному плану.
Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил европейские страны, что если киевский режим не прекратит атаки на Запорожскую АЭС, государства-члены Евросоюза уже вскоре могут столкнуться с дефицитом электроэнергии.
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