Если постоянные обстрелы Запорожской АЭС будут продолжаться, поставки энергии в Европу придётся сильно сократить, заявил Владимир Рогов.
Член главного совета администрации Запорожской области предупредил о серьёзных последствиях для европейцев, если Брюссель не сможет уговорить Владимира Зеленского прекратить атаки на атомную станцию.
"Украина из страны-экспортёра электроэнергии превратится в страну-импортёра", — пояснил Рогов изданию РИА Новости.
Стоит напомнить, что Запорожская АЭС является самой крупной в Европе станцией. В марте её взяли под охрану российские военные, чтобы предотвратить возможные утечки ядерных и радиоактивных материалов.
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