В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак ВСУ на атомную станцию

Если постоянные обстрелы Запорожской АЭС будут продолжаться, поставки энергии в Европу придётся сильно сократить, заявил Владимир Рогов.

Член главного совета администрации Запорожской области предупредил о серьёзных последствиях для европейцев, если Брюссель не сможет уговорить Владимира Зеленского прекратить атаки на атомную станцию.

"Украина из страны-экспортёра электроэнергии превратится в страну-импортёра", — пояснил Рогов изданию РИА Новости.

Стоит напомнить, что Запорожская АЭС является самой крупной в Европе станцией. В марте её взяли под охрану российские военные, чтобы предотвратить возможные утечки ядерных и радиоактивных материалов.