Болгария отказалась от переговоров с "Газпромом" по новому контракту

Болгария отказывается вести переговоры с российским "Газпромом" по новым контрактам на поставку голубого топлива, заявил вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева.

Так, согласно сообщению на официальном сайте правительства , власти отказываются от каких-либо коммуникаций с российской газовой компанией.

"Вице-премьер чётко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспортом", — говорится в релизе.

Ранее болгарская сторона заявляла, что переговоры неизбежны на фоне повышения тарифов в стране.