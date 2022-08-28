Болгария отказывается вести переговоры с российским "Газпромом" по новым контрактам на поставку голубого топлива, заявил вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева.
Так, согласно сообщению на официальном сайте правительства , власти отказываются от каких-либо коммуникаций с российской газовой компанией.
"Вице-премьер чётко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспортом", — говорится в релизе.
Ранее болгарская сторона заявляла, что переговоры неизбежны на фоне повышения тарифов в стране.
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