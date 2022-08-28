Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Reuters: американские корабли зашли в Тайваньский пролив "вызывая гнев" КНР
SerbianDaily: НАТО-KFOR установил пункты на севере Косово — США, Латвия, Польша
Власти США призвали граждан сдать личное оружие в помощь Киеву — винтовка $100
Путин назначил пенсии и выплаты переселенцам из ДНР и ЛНР
Сербия и Косово договорились о передвижении через границу
Capital Economics: РФ может прекратить поставки газа в ЕС на год без последствий
CNN: Киев использует устаревшую концепцию сопротивления НАТО и США
Wiadomości: полякам грозит голод уже в ближайшие недели — не будет мяса и молока
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом

Болгария отказалась от переговоров с "Газпромом" по новому контракту

Мир

Болгария отказывается вести переговоры с российским "Газпромом" по новым контрактам на поставку голубого топлива, заявил вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева.

Так, согласно сообщению на официальном сайте правительства , власти отказываются от каких-либо коммуникаций с российской газовой компанией.

"Вице-премьер чётко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспортом", — говорится в релизе.

Ранее болгарская сторона заявляла, что переговоры неизбежны на фоне повышения тарифов в стране.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане

Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.

WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства
Силовые структуры
Кадыров показал кадры с пленными украинцами: "Их бросают на убой"
Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев Анастасия Жукова Россия уходит с МКС, чтобы самостоятельно исследовать дальний космос Анастасия Жукова
Силовые структуры
В Харькове уничтожен штаб теробороны с офицерами ВСУ
Экономика и бизнес
Sohu: появление нефти из РФ в Нью-Йорке стало пощечиной для США
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Мир. Новости мира
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Последние материалы
Власти США призвали граждан сдать личное оружие в помощь Киеву — винтовка $100
Болгария отказалась от переговоров с "Газпромом" по новому контракту
Путин назначил пенсии и выплаты переселенцам из ДНР и ЛНР
Сербия и Косово договорились о передвижении через границу
Capital Economics: РФ может прекратить поставки газа в ЕС на год без последствий
CNN: Киев использует устаревшую концепцию сопротивления НАТО и США
Wiadomości: полякам грозит голод уже в ближайшие недели — не будет мяса и молока
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом
The Nation: смена стратегии Британии по СВО уничтожит согласие в Евросоюзе
Пугачёва объяснила, для чего вернулась в РФ: Порядок в вашей голове наводить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников