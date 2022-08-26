Официальный представитель НМ ДНР: за сутки погибло семь защитников Донбасса

В Сети опубликовали заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 26 августа.

За текущие сутки, по информации от Представительства СЦКК в ДНР, украинские боевики выпустили более 240 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов.

"Огонь вёлся по районам пяти населённых пунктов Республики. В результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены 27 домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры и четыре гражданских автомобиля", — сказано в заявлении.

Продолжается комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" (ПФМ-1С). Представители НМ ДНР просят граждан соблюдать осторожность при перемещении и внимательно следить за детьми.

При исполнении воинского долга в борьбе за независимость семь защитников ДНР погибли, 10 получили ранения.