В Сети опубликовали заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 26 августа.
За текущие сутки, по информации от Представительства СЦКК в ДНР, украинские боевики выпустили более 240 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов.
"Огонь вёлся по районам пяти населённых пунктов Республики. В результате обстрелов шесть мирных жителей получили ранения. Повреждены 27 домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры и четыре гражданских автомобиля", — сказано в заявлении.
Продолжается комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" (ПФМ-1С). Представители НМ ДНР просят граждан соблюдать осторожность при перемещении и внимательно следить за детьми.
При исполнении воинского долга в борьбе за независимость семь защитников ДНР погибли, 10 получили ранения.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.