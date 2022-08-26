Бастрыкин поручил расследовать незаконные обвинения Киева против Кадырова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение расследовать привлечение к ответственности на Украине чеченского лидера Рамзана Кадырова, назвав его преследование "заведомо незаконным".

Ранее стало известно, что СБУ предъявила официальные обвинения Кадырову, а также двум его командирам в совершении "военных преступлений" на территории Украины.

"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее сам Кадыров, узнав о предъявляемых ему Киевом обвинениях, предложил представителям СБУ назначить ему и его подчинённым личную встречу, на которой у всех будет возможность разобраться, "кто преступник и террорист".