Глава СК РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение расследовать привлечение к ответственности на Украине чеченского лидера Рамзана Кадырова, назвав его преследование "заведомо незаконным".
Ранее стало известно, что СБУ предъявила официальные обвинения Кадырову, а также двум его командирам в совершении "военных преступлений" на территории Украины.
"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц", — сказано в Telegram-канале ведомства.
Ранее сам Кадыров, узнав о предъявляемых ему Киевом обвинениях, предложил представителям СБУ назначить ему и его подчинённым личную встречу, на которой у всех будет возможность разобраться, "кто преступник и террорист".
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.