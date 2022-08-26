Политолог Шаповалов считает, что Польша может лишиться части территорий

Политолог Владимир Шаповалов рассказал, чем могут закончиться геополитические игры Варшавы и Киева.

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов предположил, что масштабные геополитические изменения в Европе могут привести к тому, что немцы могут вспомнить, что вся западная часть Польши — территория, которая ранее веками была частью Германии.

Ранее сообщалось, что союз Польши и Украины под влиянием Великобритании может привести к тому, что начнётся раздел польских земель, которые перешли под контроль Варшавы по итогам Второй мировой войны.

"Актуализируются старые и никуда не уходящие идеи возвращения в состав Польши земель, которые в свое время ей принадлежали, то есть по крайней мере части земель Украины, как минимум Западной Украины", — цитирует слова политолога ФАН.

Шаповалов отмечает, что этими процессами руководит Британия, так как якобы мечтает возродить свои имперские проекты.