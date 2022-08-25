Группировка ВС РФ "Отважные" уничтожает оборону ВСУ на Краматорском направлении

Спецназ "Отважных" уничтожает оборону ВСУ на Краматорском направлении.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации продолжается. В сводке Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) говорится, что Вооружённые силы РФ ведут наступательную операцию в направлении Берестово — Ивано-Дарьевка.

Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что бойцы группировки "Отважных" ведут работу по уничтожению украинских боевиков у села Ивано-Дарьевка Артёмовского района. Помимо военных, в кампании также используются беспилотники (БПЛА). Они проводят разведку местности и денацификацию украинских бойцов с воздуха.

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