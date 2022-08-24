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Группировка ВС РФ "Отважные" ликвидировала боевиков ВСУ и захватила оружие НАТО

Мир

Группировка ВС РФ "Отважные" ("О") ликвидировала боевиков ВСУ и захватила оружие НАТО.

Специальная военная операция (СВО) РФ по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают, что российские бойцы БАРС из группировки "Отважные" после ликвидации украинских боевиков, заполучили новые трофеи.

Среди украинского вооружения были обнаружены и западные образцы. Так, например, бойцы продемонстрировали американский 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт M2 Browning системы Джона Браунинга и шведский гранатомёт Carl Gustaf M4 ("Карл Густав") вместе с выстрелами.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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