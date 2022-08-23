Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина "заберёт" у России Крым "любым способом".
"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — цитирует Зеленского агентство Reuters.
Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".
Во вторник, 23 августа в онлайн-режиме прошёл второй саммит "Крымской платформы", которая была организована по инициативе Киева. На мероприятии обсуждаются пути "возвращения" Крыма в состав Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит имеет ярко выраженную антироссийскую направленность.
Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил о планах Вооружённых сил Украины "разрушить Крымский мост".
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