Зеленский пригрозил забрать у России Крым любым способом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина "заберёт" у России Крым "любым способом".

"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — цитирует Зеленского агентство Reuters.

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".

Во вторник, 23 августа в онлайн-режиме прошёл второй саммит "Крымской платформы", которая была организована по инициативе Киева. На мероприятии обсуждаются пути "возвращения" Крыма в состав Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит имеет ярко выраженную антироссийскую направленность.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил о планах Вооружённых сил Украины "разрушить Крымский мост".