Президент Польши Дуда прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщили в канцелярии польского президента, переговоры предполагаются на тему военной поддержки Украины.