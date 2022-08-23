Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщили в канцелярии польского президента, переговоры предполагаются на тему военной поддержки Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям уже обернулась "чудовищной" катастрофой. Об этом пишет American Thinker.