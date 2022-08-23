The Hill: в США больше не верят в "полную победу" Украины

Вашингтон потерял веру в "полную победу" киевского режима. США опасаются поставлять Украине высокотехнологичное оружие, чтобы не разжигать конфликт.

Вся агрессивная внешняя политика Белого дома направлена на Китай, пояснил бывший советник Госдепа США по глобальным вопросам Роберт Мэннинг в интервью корреспондентам издания The Hill.

"Политика США в отношении конфликта на Украине более осторожна", — добавил он.

Бравурные заявления конгресса о "полной победе" Киева разбиваются о суровую реальность конфликта, исход которого в Вашингтоне предсказать не берутся.