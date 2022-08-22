The Washington Times: у ВМС США есть враг коварнее, чем Россия и Китай

У военно-морского флота США есть более опасный противник, чем Китай и Россия. И они проигрывают в битве с ним. Такое мнение высказал американский журналист Майк Гленн. Об этом пишет издание The Washington Times. Перевод материала представила "ПолитРоссия".

По словам обозревателя, пока Вашингтон борется со своими геополитическими противниками, ВМС США вынужден вести неравный бой с куда более серьёзным и коварным соперником — ржавчиной на кораблях. Красно-коричневые полосы и пятна на кораблях стали больше, чем эстетической проблемой.

Есть опасения, что эта битва будет проиграна, считает аналитик.

Автор статьи констатирует, что ржавчина буквально разъедает корпуса кораблей. И, несмотря на то, что на борьбу с коррозией потрачены миллионы человеко-часов и миллиарды долларов, есть большая вероятность её победы в этой войне.