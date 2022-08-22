Активистки обнажили грудь перед Шольцом: знак протеста против закупок газа из РФ

Две активистки показали обнажённую грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Девушки скинули одежду и продемонстрировали надпись: "Газовое эмбарго сейчас".

Инцидент произошёл на дне открытых дверей федерального правительства.

Как позже признался сам канцлер, он был немного обескуражен подобным перфомансом.

"Они вызвали в моей голове образы, которых я совсем не хотел", — признался Шольц.

С площадки девушек вывела охрана. Последует ли для активисток какое-то наказание, не уточняется.