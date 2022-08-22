Две активистки показали обнажённую грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Девушки скинули одежду и продемонстрировали надпись: "Газовое эмбарго сейчас".
Инцидент произошёл на дне открытых дверей федерального правительства.
Как позже признался сам канцлер, он был немного обескуражен подобным перфомансом.
"Они вызвали в моей голове образы, которых я совсем не хотел", — признался Шольц.
С площадки девушек вывела охрана. Последует ли для активисток какое-то наказание, не уточняется.
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