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Daily Express: слова Шойгу о "Кинжалах" могут вызвать дрожь в мире

Мир

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о применении в спецоперации на Украине гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" могут вызвать дрожь во всём мире, сообщает британский журналист Пол Уизерс в статье для издания Daily Express.

Daily Express: слова Шойгу о "Кинжалах" могут вызвать дрожь в мире

Автор напомнил, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин предупредил о способности ракетного комплекса "Кинжал" обходить систему противовоздушной обороны США за счёт огромной скорости. Впервые Вооружённые силы России применили "Кинжалы" в боевых условиях весной текущего года — ракета уничтожила крупный склад вооружения украинской армии в Ивано-Франковской области.

"В новых комментариях, которые наверняка вызовут дрожь во всем мире, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракеты доказали свою эффективность", — подчеркнул Уизерс.

По словам главы оборонного ведомства, Россия трижды применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на Украине. Все они достигли целей и подтвердили свои блестящие характеристики. Уизерс отметил, что слова Шойгу могут внушить страх недружественным РФ странам.

Ранее три истребителя МиГ-31К, оснащённые ракетами "Кинжал", приземлились в Калининградской области, вызвав панические настроения у властей Польши и стран Прибалтики, добавил автор материала.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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